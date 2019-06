Zbigniew Ziobro: dokończymy reformę sądownictwa w następnej kadencji

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział dalsze zmiany w polskim sądownictwie. Polityk liczy na to, że PiS wygra kolejne wybory i dokończy reformę, która stanowiła jedną z jego wyborczych obietnic.

Przypomnijmy, rzecznik generalny TSUE 27 czerwca wyda opinię nt. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Europejski trybunał ma wątpliwości co do jej niezależności i niezawisłości. Podobnie jest w kwestii KRS. Druga kadencja PiS wydaje się jednak bardzo prawdopodobna - najnowszy sondaż daje mu prawie 41 proc. poparcia wśród Polaków.

"Falenta to desperat"

- Wyraz desperacji człowieka, który został skazany przez sąd prawomocnie. Prokuratura oskarżała Marka Falentę, kiedy byłem prokuratorem generalnym. Miał tysiąc okazji i więcej żeby powiedzieć kto za nim stał. Mogłoby to mu pomóc w jego doli, bo przecież był oskarżony przez sąd. Do końca twierdził że to nie on. Teraz w desperacji wymyśla historie, łudząc się, że może ochronić go przed odpowiedzialnością - tłumaczył.