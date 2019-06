Sondaż. Nowe koalicje, ale i tak wygrywa PiS

PiS wygrałby wybory, gdyby odbywały się w tym tygodniu - wynika z najnowszych sondaży IBRiS. Poparcie dla Zjednoczonej Prawicy przekracza w nich 40 proc. Zbadano warianty, w których przeciw partii rządzącej występuje jeden wielki blok, lub mniejsze koalicje.

PO może liczyć na 19,1 proc. głosów, Wiosna - 8,8 proc., do Sejmu weszłyby jeszcze SLD - 6 proc. oraz PSL - 5,1 proc. Nieco inne wyniki są w drugim wariancie, kiedy naprzeciw PiS stają dwie mniejsze koalicje. Na Koalicję dla Polski PO z PSL zagłosowałoby 24,1 proc. ankietowanych, a na Koalicję Lewicową Wiosny, SLD i Razem - 13,4 proc. Pozostałe ugrupowania znalazłyby się pod progiem.

Sondaż IBRIS. PiS wygrywa, ale jest w zasięgu Zjednoczonej Opozycji

Byłyby to jedyne ugrupowania, które dostałyby się do Sejmu. Pod progiem wyborczym znalazły się Kukiz’15 (3,7 proc.), Konfederacja (3,4 proc.) czy Partia Razem (2,4 proc.). Szacowana frekwencja to 52,8 proc., nieco wyższa od tej z poprzednich wyborów parlamentarnych. Ponad 10 proc. wyborców nie zdecydowało, na kogo oddałoby swój głos.