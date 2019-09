Zbigniew Stonoga na wolności. Dziękuje Jerzemu Owsiakowi

Znany biznesmen i osobowość internetowa Zbigniew Stonoga opuścił Areszt Śledczy w Krakowie. Stonoga przebywał w izolacji od maja 2017 roku. Za kratki trafił w związku z zarzutami oszustwa.

"Witam Was Internetowe buźki! Dziękuję wszystkim, którzy usiłowali mi pomóc i pomagali. Dziękuję za listy, za książki i wszystko to, co pozwoliło przetrwać mi ten straszny czas wyniszczania człowieka przy zaangażowaniu pełnej machiny prześladowczej Polskiej Rzeczpospolitej PiS-owej. Jestem wolny!" - czytamy na Facebooku Stonogi.