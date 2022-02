Zbigniew Rau z Brukseli: Decyzje co do sankcji wobec Rosji zapadły

Poinformował jednocześnie, że wszyscy uczestnicy rozmów "wskazywali, że gdyby do tego jednak doszło, UE zajmie jednoznaczne i jednolite, nacechowane jednością stanowisko w tej kwestii". Dodał też, że unijni liderzy wypracowali już pakiet sankcji wobec Rosji w sytuacji, gdyby ta zdecydowała się zaatakować Ukrainę. - Decyzje co do treści sankcji zapadły - zapewnił minister spraw zagranicznych.