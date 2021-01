Zbigniew Gaciong uraził lekarzy? "Wyrażam ubolewanie"

Rektor WUM stwierdził, że "wyraża ubolewanie w związku z niefortunną wypowiedzią co do działalności samorządu lekarskiego, zamieszczoną w wywiadzie dla DGP w dniu 18.01.2021."

Powrót do szkół. Wojciech Maksymowicz: ryzyko jest ogromne

- Zaproszono mnie, a potem okazało się, że to polityczna manifestacja, było wygrażanie pięściami, wysyłanie worków na zwłoki do ministerstwa. To bardzo dotknęło ministra Niedzielskiego – sam mi to mówił - ocenił w wywiadzie rektor WUM.