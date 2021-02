Zbiera się prezydium komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości

Prezydium komitetu politycznego PiS prawdopodobnie dotyczyć będzie dwóch tematów. Pierwszy to dalszy los wiceministrów z Porozumienia, którzy nie poparli Jarosława Gowina w sporze z Adamem Bielanem. Choć "gowinowcy" domagają się ich dymisji, to nie jest powiedziane, że PiS przychyli się do tej prośby, tym bardziej, że jak mówi się w kuluarach to Jarosław Kaczyński miał dać sygnał do przejęcia władzy w Porozumieniu.