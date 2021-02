PiS potwierdza. Wystawi kandydata w Rzeszowie

PiS stawia na swojego kandydata w Rzeszowie

Wybory na prezydenta miasta w Rzeszowie to skutek decyzji dotychczasowego włodarza stolicy województwa podkarpackiego o ustąpieniu za stanowiska. 81-letni Tadeusz Ferenc w fotelu najważniejszego urzędnika w mieście zasiadał od 20 lat. To właśnie on jako swojego następcę wskazał reprezentanta Solidarnej Polski, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Polityk Zjednoczonej Prawicy zdecydował, że wystartuje w wyborach jako kandydat bezpartyjny i zapowiedział, że zrezygnuje z członkostwa w formacji Zbigniewa Ziobry.