Zbeształ Polaków. Skandaliczne nagranie muzyka z Ukrainy

Kirył "Bledny" Tymoszenko, członek ukraińskiego zespołu Poszłaja Molly, nagrał bulwersujący film, w którym wyraził swoją niechęć do języka polskiego. - Wiecie, co mnie denerwuje w Polsce? Mnie wku**ia język polski - stwierdza na udostępnionym w sieci nagraniu. Apeluje też, aby Polacy przyłączyli się do "imperium rosyjskiego".