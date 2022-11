Pułkownik chciał pralkę. Postawił warunek

Zażądał pralki wartej 5 tysięcy złotych

Po rozpoczęciu jesiennej kampanii poborowej, pułkownik zaplanował kontrolę w jednym z biur, które ją prowadziły. Zadzwonił w tej sprawie do komendy uzupełnień w okręgu moskiewskim i zasugerował jej szefowi, że w trakcie inspekcji "na pewno coś znajdzie", co potwierdzi nieprawidłowości. Przekonywał, że dojdzie do tego niezależnie od sytuacji. Ostrzegł, że negatywny wynik kontroli wpłynie negatywnie na karierę komisarza wojskowego.