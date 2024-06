Niemcy mówią "stop". "Odmówili wjazdu na swoje terytorium"

Pierwszy z nich dotyczył czterech mężczyzn, którzy "wpadli" w dzielnicy Kunnerwitz w Görlitz. Policja otrzymała zgłoszenie o podejrzanej grupie. Okazało się, że są to czterej Afgańczycy w wieku od 19 do 28 lat. Michael Engler, rzecznik komisariatu policji w Ludwigsdorfie, przekazał gazecie, że "mężczyźni nie przebywali długo w Niemczech, gdyż wieczorem zostali odesłani do Polski".