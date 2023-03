Zawodniczki z Małopolski zatańczą na Mistrzostwa Świata w cheerleadingu w Orlando

– Przygotowanie zawodniczek do Mistrzostw Świata to nie tylko ostatnie miesiące pracy nad choreografią, którą pokażemy – opowiada Lidia Stefańska, trener, założyciel i prezes Klubu Sportowego Unique, w którym trenują dziewczyny. – To przede wszystkim bagaż ich wcześniejszego doświadczenia w tym sporcie. Pracowały na tę chwilę od wielu sezonów. Wiktoria jest jedną z pierwszych zawodniczek trenujących w Unique. Ula i Julka rozpoczynały swoją przygodę z cheerleadingiem w innym klubie, ale po przeprowadzce w nasze strony, dołączyły do nas. Wszystkie mają ogromne doświadczenie na parkiecie, ale także same są świetnymi trenerami. Od lat pod moją opieką przygotowywały młodsze zawodniczki do startu w turniejach. Teraz samodzielnie prowadzą zajęcia z młodszymi grupami – wylicza.