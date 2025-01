Zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłego szefa ABW

Gen. Jarosław Stróżyk, przewodniczący komisji ds. badania wpływów rosyjskich, skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu niedopełnienia obowiązków przez Piotra Pogonowskiego, byłego szefa ABW. Sprawa dotyczy likwidacji 10 delegatur terenowych ABW za rządów Zjednoczonej Prawicy .

Według komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości Pogonowski, pełniący funkcję szefa ABW w latach 2015-2020, miał nie dopełnić obowiązków służbowych, co wynikało z decyzji o zmianach w statucie Agencji. W wyniku tych decyzji zlikwidowano 10 z 15 delegatur terenowych, co miało negatywny wpływ na zdolność Agencji do realizacji zadań.