Mimo wielu trudności i urzędowych absurdów organizacja stoi po stronie uchodźców. To czujne oko wolontariusza dostrzeże w tłumie osobę, której czegoś potrzeba albo chociaż wskaże punkt z ciepłą herbatą. Zaułek Wolontariuszy to najlepsze miejsce, do którego może trafić niepewna dalszego losu osoba. I odnaleźć pomoc. – To, że my możemy jeszcze tutaj być i mamy donatorów, którzy wspierają nas finansowo, to jest jakiś fenomen. Oni wierzą w to, że to jest dalej potrzebne, bo to jest realnie dalej potrzebne – mówi poruszony Szachmat.