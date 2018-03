Zatrzymano mężczyznę, który skatował szczeniaka Fijo

Bartosz D. został zatrzymany pod Chełmżą (woj. kujawsko-pomorskie) - podaje TVN24. Mężczyzna był ścigany listem gończym.

Mężczyzna został zatrzymany w Ostaszewie koło Torunia przez kryminalnych z KWP w Bydgoszczy. Był zaskoczony, nie stawiał oporu. Bartosz D. jest podejrzany o bestialskie skatowanie czteromiesięcznego psa Fijo. Zwierzę ma złamany kręgosłup, połamane żebra, wybite zęby i złamaną miednicę. Podejrzanemu grozi do dwóch lat więzienia.

Skatowanego psa znalazła żona oraz dzieci mężczyzny. Szczeniak przebywa obecnie w klinice w Mazańcowicach koło Bielska-Białej, gdzie przechodzi rehabilitację. Lekarze, którzy opiekują się zwierzakiem twierdzą, że jego stan ulega poprawie, ale szanse na to, by wrócił do pełnej sprawności są znikome.