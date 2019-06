Zatrzymanie podejrzewanego o śmierć Kristiny z Mrowin. Zbigniew Ziobro komentuje

Prokurator Generalny odniósł się do zatrzymania 22-latka. Mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. - Każdy kto krzywdzi dzieci, musi liczyć się z najsurowszymi konsekwencjami - zapowiada Zbigniew Ziobro.

Jeśli dotychczasowe ustalenia się potwierdzą i zebrane dowody zostaną w śledztwie zweryfikowane, to sprawca trafi przed sąd, a kierowana przeze mnie prokuratura dołoży wszelkich starań, by otrzymał jak najsurowszą karę. Wierzę, że nastąpi to możliwie szybko.