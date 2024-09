Zatrzymanie Czarneckich. Kim jest żona Ryszarda?

Ryszard Czarnecki to z kolei absolwent wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Historyk, dziennikarz (pracował m.in. w "Dzienniku Polskim" kierował redakcją katolicką telewizji Polsat, przewodniczył radzie programowej Radia Polonia), poseł na Sejm I i III kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego od VI do IX kadencji. Emilia to jego druga żona, razem wychowują syna Stanisława.