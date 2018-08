Zatrucie w przedszkolu w Ozimku. Rodzice: zarażeni pracownicy, będzie pozew

Rodzice dzieci z przedszkola w Ozimku w Opolskiem chcą odszkodowań, bo - ich zdaniem - w porę nie ostrzeżono ich przed zagrożeniem salmonellą. W ostatnich dniach lipca po zatruciu do szpitala trafiło 11 maluchów. Okazało się, że niemal połowa pracowników przedszkola była zarażona.

Sprawę zatrucia wyjaśnia sanepid, ale od początku inspektorzy podejrzewali, że źródłem zatrucia mogą być pracownicy przedszkola. Do szpitala trafiły bowiem dzieci z różnych grup wiekowych. W związku z tym przebadano 20 osób z personelu - 9 z nich miało dodatni wynik i otrzymało decyzję odsuwającą od pracy.

Dodaje, że choć od pracy odsunięto zarażonych pracowników to w zamian zatrudniono m.in. córkę jednej z takich osób. Dyrekcja placówki tłumaczy, że przedszkole jest jedynym dyżurującym w wakacje i musi funkcjonować.

Będą kolejne badania

Przedstawiciele sanepidu wyjaśniają, że taka osoba może zostać skierowana przez pracodawcę na badanie. - Jeśli faktycznie jest to osoba z kontaktu z zakażonym, a rodzice mają wątpliwości, to najlepszy sposób, by je rozwiać - mówi "Nowej Trybunie Opolskiej" Anna Dzik z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.