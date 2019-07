Zatrucia i tragedia na weselu. 17 osób w szpitalu, ojciec pana młodego nie żyje

Prokuratura bada dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się po weselu w Nisku. Nie żyje ojciec pana młodego, 17 osób trafiło do szpitali z objawami zatrucia. Rodzina twierdzi, że śmierć mężczyzny to również efekt salmonelli, choć badania tego nie potwierdzają.

- Lokal jest już w zasadzie unieruchomiony i będzie na pewno zamknięty. Jego otwarcie będzie możliwe po potwierdzeniu bezpieczeństwa prowadzonej działalności. To jest szereg procedur i dopilnujemy tego - powiedziała w rozmowie z portalem echodnia.eu Maria Budkowska, powiatowy inspektor niżańskiego sanepidu.

Wesele odbyło się w sobotę. Bawiło się na nim ok. 120 osób. Serwowano m.in. potrawy z drobiu, sałatki z majonezem oraz ciasto.

Wesele i śmierć. Przeprowadzono sekcję zwłok

Dzień później do szpitali w Nisku, Stalowej Woli, Mielcu i Łańcucie trafiło 17 osób.

Do ojca pana młodego karetka przyjechała 3 razy. Mężczyzna miał biegunkę, podejrzewano zatrucie salmonellą. Przewieziono go do szpitala. W poniedziałek zmarł.