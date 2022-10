Zaskoczyła wszystkich. Ochojska ścięła włosy na scenie

Jej zachowanie spotkało się z długą owacją. Dalej tłumaczyła swoją postawę. - Kobiety stanęły do walki o swoje prawa i nie mówię tylko o kobietach w Polsce. My jesteśmy w tym wytrenowane, wiemy, jak to robić. Mówię też nie tylko o tych w Iranie, ale także o Afganistanie. I jestem pewna, że ten ogień rozleje się na wiele innych krajów. A protestować w Iranie czy Afganistanie to jest ogromna odwaga - mówiła ze sceny Ochojska.