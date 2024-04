Zaskoczył Rosjan. Ukraińcy zaatakowali nietypową bronią

"Urodził się, by się czołgać"

"Ten dron urodził się, by się czołgać i nie może latać. Nie przeszkadza mu to jednak w skutecznym wysadzaniu Rosjan - to kolejne know-how 23. Samodzielnego Batalionu Strzeleckiego 63. Brygady (Zmechanizowanej SZU - red). Rozwijamy się, idziemy do przodu, niszczymy wroga na wszystkie możliwe sposoby!" - czytamy w komentarzy żołnierzy 63. Brygady pod nagraniem.