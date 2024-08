Zaskoczenie w pogodzie w środę. Wszystko zmieni się jednak w nocy

W nocy ze środy na czwartek na zachodzie oraz w pasie od Pomorza przez centrum aż po Opolszczyznę zachmurzenie umiarkowane i duże i tam miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach zachodnich także lokalne burze. Punktowo sumy opadów do 15 mm, 20 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane i bez opadów. Na północnym wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 13 st. C do 18 st. C, nad samym morzem miejscami do 19 st. C.