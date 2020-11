Zaskale. Śmiertelny wypadek pod Skarżyskiem. Ofiara sprawcą?

Śmiertelny wypadek w miejscowości Zaskale w woj. świętokrzyskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Mimo reanimacji nie udało się uratować 74-letniego kierowcy. To prawdopodobnie on doprowadził do tragedii.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zaskale. Śmiertelny wypadek pod Skarżyskiem. Ofiara sprawcą? (Policja)