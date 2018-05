Zaskakujący scenariusz dotyczący Ziobry. PiS sondowało ministra ws. startu do PE

Pozycja Zbigniewa Ziobry w obozie władzy w ostatnich tygodniach wzmocniła się - twierdzą nasze źródła w PiS. Jak mówią politycy ugrupowania rządzącego, a także osoba z otoczenia ministra, w siedzibie partii na Nowogrodzkiej sondowano szefa resortu sprawiedliwości w sprawie startu do Parlamentu Europejskiego.

Zbigniew Ziobro z małżonką Patrycją Kotecką (PAP)

Do eurowyborów został jeszcze rok, ale partie już dziś zastanawiają się, czym (a właściwie - kim) zaskoczyć swoich politycznych rywali. Kilka dni temu "Super Express" napisał, iż start w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozważa... Donald Tusk. Jak usłyszeliśmy od jednego z naszych rozmówców, taki scenariusz faktycznie pojawiał się w nieoficjalnych rozmowach polityków PO. Tyle że w jego realizację mało kto wierzy. W każdym razie, opozycja musi już dziś myśleć o tym, na jakie nazwiska postawić. Wybory europejskie to dla PO duża szansa nawet na pokonanie PiS.

Dlatego zjednoczona prawica także musi wystawić znane twarze. Startu do PE nie wykluczyła w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" Beata Szydło. Na biorące miejsca na listach mogą liczyć koalicyjni partnerzy z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. Jak ustaliła Wirtualna Polska, w kontekście wyborów do PE nazwisko ministra sprawiedliwości pojawiło się w rozmowach w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej. On sam miał być niedawno sondowany w tej sprawie przez kierownictwo partii. Jak twierdzi jeden z naszych informatorów, temat pojawił się kilka tygodni temu. Ziobro nie wyraził zainteresowania.

Przypomnijmy, że lider Solidarnej Polski już raz był europosłem - w latach 2009-2014. Wówczas Ziobro wszedł w konflikt z Jarosławem Kaczyńskim. Publicznie domagał się rozliczeń za nieskutecznie prowadzoną jego zdaniem kampanię. Był zawiedziony tym, że do Parlamentu Europejskiego nie dostali się jego ludzie - Beata Kempa i Arkadiusz Mularczyk. Niewykluczone, że tych dwoje wystartuje w eurowyborach w przyszłym roku. Jak się dowiedzieliśmy, Kempa - była szefowa Kancelarii Premier Beaty Szydło - ma to załatwione i jej start jest właściwie przesądzony.

Coraz lepsze relacje z prezesem

2009 r. Na jednej z konferencji prasowych Kaczyński łaja Ziobrę i mówi, by zaczął... uczyć się języków. - Ma się uczyć i przygotować do tego, żeby być dobrym europosłem, bo skoro się zdecydował i bardzo tego chciał, to jest to teraz jego główne zadanie. Chciałbym, żeby się za to jak najszybciej zabrał. A inne sprawy zostawił, bo nie zawsze mu one wychodzą - wypala wówczas na spotkaniu z dziennikarzami prezes PiS.

O tamtych sporach nikt dziś nie pamięta. Relacje ministra sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim są dziś bardzo dobre. Jak twierdzą nasze źródła, Ziobro z prezesem PiS spotykają się regularnie. - Jarosław jest pod wrażeniem tego, co Zbyszek robi w swoim resorcie - opowiada jeden z rozmówców. - Prezes ma zwyczaj czytać statystyki, dokumenty, tabelki i efekty pracy resortu sprawiedliwości mu się podobają - twierdzi nasze źródło. M. in. z tych powodów Ziobro nie chce zmieniać pracy i rzucać ministerstwo dla europarlamentu. W Polsce walczy z mafią VAT-owską, a w oczach elektoratu dodatkowo punktuje takimi interwencjami, jak pomoc biednej rodzinie z Dziwnowa (więcej o tym tutaj), która ukradła przeterminowane artykuły spożywcze o wartości 260 zł. Ziobro przyznał w rozmowie z "Super Expressem", że poprosi prokuraturę o umorzenie sprawy, bo członkom tej rodziny groziło do 10 lat więzienia.

Ziobro w Polsce ma więc co robić. Liczy się także ze zdaniem swojej małżonki, Patrycji Koteckiej, która - jak twierdzi nasze źródło - nie chce, by startował on w wyborach do PE. Ona sama świetnie realizuje się zawodowo w Polsce - jako dyrektor pionu marketingu Link4 odnosi sukcesy w branży, w ubiegłym roku odbierała prestiżową nagrodę Effie Awards 2017.

Równoważenie Morawieckiego

Z jednej strony Jarosław Kaczyński musi w wyborach europejskich postawić na znane twarze, z drugiej - ciężko mu się pozbywać z polityki krajowej takich ludzi, jak Ziobro. Jest on prezesowi PiS potrzebny nie tylko jako minister sprawiedliwości, ale jako polityk, który ma równoważyć wpływy premiera Mateusza Morawieckiego.

Jeden z naszych rozmówców opowiada nam, że Ziobro odwiedził ostatnio w szpitalu Jarosława Kaczyńskiego, pojawiając się w Wojskowym Instytucie Medycznym na Szaserów zaraz za Morawieckim. To miała być klasyczna "ustawka". - Ziobro wiedział, że paparazzi zrobią mu zdjęcia. Chciał pokazać, że jest tak samo ważny jak premier - twierdzi nasz informator.

Chcieliśmy skontaktować się z ministrem Ziobrą, ale rzecznik resortu sprawiedliwości nie odpowiadał na nasze wiadomości.