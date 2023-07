"Dziewczyny, uważajcie". Lichocka grzmiała w TVP Info

- On nie ma nic do zaoferowania Polakom - stwierdziła w poniedziałek posłanka PiS Joanna Lichocka, opisując Donalda Tuska. W jej ocenie polityk "gra na nienawiści" i "szczuje", a "jego celem są Polki". W ten sposób parlamentarzystka odniosła się do sprawy pani Joanny z Krakowa.