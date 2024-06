Zaskakująca wizyta Zełenskiego. Będzie rozmawiać z sojusznikiem Putina

Wizyta Zełenskiego w przededniu szczytu pokojowego

Prezydent Ukrainy przybył do Dżeddy w środę. W czwartek ma spotkać się ze światowymi przywódcami podczas szczytu G7 we włoskiej Apulli, który rozpocznie się tego samego dnia i potrwa do niedzieli. Organizowany przez Ukrainę i Szwajcarię szczyt pokojowy w Bürgenstockv odbędzie się w sobotę i niedzielę.