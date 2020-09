Zasiłek dla bezrobotnych. Podwyżka od 1 września. Ile będzie wynosić zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 września będzie wyższy niż dotychczas. Ile będzie wynosił zasiłek dla osób poszukujących pracy?

Zasiłek dla bezrobotnych. Będzie podwyżka

Od 1 września obowiązuje podwyżka zasiłku dla bezrobotnych i to nie tylko nowo rejestrujący się, ale też bezrobotni, którzy już pobierają świadczenie. To efekt ustawy o dodatku solidarnościowym, która weszła w życie w drugiej połowie czerwca. W pierwszych 90 dniach zasiłek dla bezrobotnych wyniesie 1200 złotych, a w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku, bezrobotny otrzyma co miesiąc 942,30 zł.

- Wnioski w ramach tzw. dodatku solidarnościowego można było składać do końca sierpnia, od 1 września wzrasta zasiłek dla bezrobotnych, będzie to kwota 1200 zł - powiedziała w programie "Money. To się liczy" wiceminister rodziny Alina Nowak.

- Liczba uprawnionych z ogólnej liczby bezrobotnych to ok. 18 proc. Oprócz tego, że kwota zasiłku wzrasta, wzrastają także świadczenia związane z aktywizacją bezrobotnych. Obserwując rynek pracy, widzimy znaczący wpływ ofert pracy do urzędów pracy. Mamy świadomość pewnych zagrożeń, docierają do nas informacje o zwolnieniach grupowych, jednak nie wszystkie zapowiedzi przekładają się na rzeczywistość - dodała.

Zasiłek dla bezrobotnych. Kto jest uprawniony?

Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest przepracowanie 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Nie ma znaczenia rodzaj umowy - o pracę czy zlecenie, jak również wymiar etatu. Istotna jest wysokość wynagrodzenia oraz odprowadzane składki.

Warunkiem otrzymania zasiłku jest więc udokumentowanie 365 dniowego okresu uprawniającego oraz odpowiednia wysokość wynagrodzenia, podstawy naliczania. W przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy oraz urlopu wychowawczego wystarczy spełnić warunek dotyczący okresu. Wysokość wynagrodzenia nie ma znaczenia również w przypadku osoby pracującej na podstawie umowy uaktywniającej.

