Prof. Krzysztof Simon reklamował maseczki. Teraz będzie miał kłopoty?

Od upomnienia do pozbawienia prawa wykonywania zawodu

Co grozi prof. Simonowi? - Upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych placówkach służby zdrowia (od roku do 5 lat), ograniczenie wykonywania zawodu lekarza (od 6 miesięcy do 2 lat), zawieszenie prawa wykonywania zawodu ( od roku do 5 lat) albo całkowite pozbawienie prawa wykonywania zawodu - informuje Wirtualną Polskę Justyna Kowalewska. I jak dodaje, sprawa trafi do Sądu Lekarskiego, który zdecyduje o dalszych losach medyka.