Prof. Krzysztof Simon w reklamie. "Promowałem polskie maseczki, nie chińskie"

Kiedy pytamy o przepisy zabraniające lekarzom reklamowania produktów medycznych mówi nam, że ich nie zna. – Nie wiem skąd pan ma takie przepisy i nie wiem co to jest. Już wcześniej promowałem maseczki, ale na prośbę władz Wrocławia. Faktem jest, że wówczas nie była to reklama, a działania promocyjne. Podtrzymuje to, co powiedziałem na początku. To polska firma, polskie maseczki i to co teraz zrobiłem w reklamie uważam za słuszne. Skoro stałem na wrocławskim rynku, poproszony przez Ratusz, o rozdawanie masek i informowanie o przestrzeganie dystansu, to kiedy poproszono mnie o poparcie polskiego produktu, nie odmówiłem – twierdzi specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych.