Zarzucił PiS zaniedbania. Jest doniesienie do prokuratury po powodzi

Jak poinformował rzecznik jeleniogórskiego magistratu Marcin Ryłko, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa trafiło do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. Dokument dotyczy okresu od grudnia 2016 roku do grudnia 2021 roku i wskazuje na potencjalne naruszenia ze strony ówczesnych premierów, ministrów właściwych do spraw gospodarki wodnej oraz kierownictwa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.