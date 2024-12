Zarządzanie zasobami wodnymi. Jak Fundusze Europejskie wspierają ich ochronę w czasach zmian klimatycznych?

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Klimatolodzy ostrzegają, że z powodu zmian klimatu susze i powodzie będą się pojawiały częściej. Przez to rolnicy tracą plony. Zniszczenia przynoszą i nadmierne opady zmieniające się w powodzie, i okresy suszy. Według danych Instytutu Ochrony Środowiska z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych Polska straciła w ostatnich 20 latach ok. 115 mld zł.

Fundusze Europejskie pomagają w ochronie zasobów wodnych. W wyszukiwarce na portalu funduszowym można znaleźć listę konkursów związanych z tą tematyką. Są one skierowanych przede wszystkim do samorządów.

W województwie świętokrzyskim do 6 grudnia trwa nabór wniosków w konkursie dotyczącym gospodarowania zasobami wody i przeciwdziałania klęskom żywiołowym. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać w nim fundusze na dostosowanie infrastruktury do ekstremalnych stanów pogodowych, likwidację miejskich wysp ciepła, inteligentne systemy zapobiegania zalaniom i podtopieniom. Budżet konkursu to 30 mln zł.