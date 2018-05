Żartowniś Donald Tusk. Chwali się nowymi zdjęciami na Instagramie

Dres z godłem Polski, skupienie i wreszcie odpoczynek - tak w skrócie można opisać nowe zdjęcia byłego premiera i szefa Rady Europejskiej na Instagramie. Donald Tusk pokazał, jak przygotowuje się do biegu na 20 kilometrów. Udowodnił, że ma poczucie humoru.



"Przygotowania do brukselskiego biegu na 20 km" - napisał Donald Tusk na Instagramie. Na dowód swoich starań pokazał zdjęcia z treningu.

Choć prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Tusk nie jest polskim politykiem , ten pokazał przywiązanie do kraju. Na dresie, w którym biegał, widać godło Polski. Z drugiej strony, post opatrzył hasztagiem: "bieg dla Europy".

Były premier pokazał też, że potrafi z siebie żartować. Napisał: "Mój cel: minimalny - przetrwać, realny - przekroczyć linię mety, bardzo optymistyczny - zrobić to w mniej niż dwie godziny".

Nowy wpis, podobnie jak poprzednie, cieszy się dużą popularnością. Internauci podkreślają, że Tusk robi na nich wrażenie i trzymają za niego kciuki. Co więcej, piszą, że na niego czekają.

"To jest klasa", "jest moc", "normalny człowiek, zero pychy", "można tak zwyczajnie i po prostu, bez ochrony GROMU biegać", "wspaniały Polak" - to niektóre z komentarzy.