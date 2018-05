Duda ostro o Tusku. "Nie jest dziś polskim politykiem"

Prezydent Andrzej Duda, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, odpowiedział na słowa Donalda Tuska o Donaldzie Trumpie. Wypowiedział się również na temat protestu opiekunów niepełnosprawnych w Sejmie oraz reparacji wojennych, które Niemcy miałyby wypłacić Polsce.

- Moja odpowiedź jest krótka: pan Donald Tusk nie jest dzisiaj polskim politykiem, jest europejskim politykiem. A dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej, a więc polskiego polityka, który z punktu widzenia polskich interesów patrzy na to, co się dzieje także poza granicami - stwierdził Duda. Prezydent podkreślił również, że "zależy mu na dobrych więziach euroatlantyckich", gdyż Polska, podobnie jak cała Unia Europejska, jest ich beneficjentem.

Jednocześnie prezydent nie martwi się kontrowersyjną ustawą JUST (447), która dotyczy zwrotu mienia ofiarom Holokaustu. Prezydent podkreśla, że wciąż nie wiadomo w jaki sposób Amerykanie zamierzają egzekwować zawarte w niej zapisy.

- Pamiętajmy o tym, że to było mienie polskich obywateli, którzy tak jak wszyscy inni obywatele podlegają przepisom polskiego prawa i obowiązującym u nas regułom. No nie można ustanowić wyjątkowego prawa dla jakiejś grupy obywateli ze względu na przynależność narodową, ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji - tłumaczył.

W rozmowie z RMF FM prezydent odniósł się również do kwestii reparacji wojennych, jakie miałyby wypłacić Polsce Niemcy. Andrzej Duda uważa, że rozwiązanie tej sprawy jest oczywiste.

- Jeżeli ktoś wywołał wojnę, jeżeli ktoś na kogoś napadł i wielu obywateli i zrujnował i okradł kraj, to powinien za to zapłacić. To jest proste - podkreślił.