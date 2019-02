Zarabiały na prostytucji. Grupa kobiet rozbita przez CBŚP

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 13 osób. Są one podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści majątkowych z nierządu. To kobiety, które nadzorowały agencje towarzyskie.

"Wszystko wskazuje na to, że podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą 'zatrudniała' kobiety, które w zamian za ułatwianie im nierządu, udostępnianie pomieszczeń oraz umieszczanie ogłoszeń towarzyskich oddawały od 120 do 250 zł dochodu uzyskiwanego z prostytucji" - poinformowała rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

Według informacji CBŚP, to było dla nich stałe źródło dochodu, z prowadzonych agencji towarzyskich miesięcznie można było uzyskać ok. 120 tys. zł. Grupa miała działać od dwóch lat między innymi we Wrocławiu, w Rzeszowie, Białymstoku i Lublinie. W trakcie zatrzymań zabezpieczono między innymi kilkadziesiąt telefonów komórkowych i pieniądze.

Zobacz też:

Zmuszali do seksu i prowadzili agencje. Koniec "biznesu" rodziny z Krakowa