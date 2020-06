Zara i Bershka do zamknięcia? Grupa Inditex ma nowy plan

Co z zakupami w sklepach stacjonarnych Zara i Bershka?

Grupa Inditex, hiszpański holding odzieżowy zamyka część sklepów stacjonarnych w Europie, w tym również te w Polsce. Część sprzedaży zostanie przeniesiona do internetu. Dotyczy to m.in. marek Zara i Bershka.

Zara, Bershka, Massimo Dutti. Zakupy online

Już w 2018 roku powstał globalny sklep online Zary, w którym można było robić zakupy w 202 krajach. Wówczas właściciel marki, Grupa Inditex ogłosiła, że w 2020 roku już wszystkie produkty marek zrzeszonych w ramach hiszpańskiego holdingu, będą oferowane w internecie. Poza marką Zara, dotyczy to też Massimo Dutti i Bershki. W 2018 roku, kiedy zapadła ta decyzja, nikt jeszcze nie przypuszczał, że w 2020 nadejdzie pandemia koronawirusa i handel online stanie się głównym filarem sprzedaży. Tymczasem teraz to właśnie sprzedaż online zwiększa się z dnia na dzień.

Na rozwój sprzedaży online holding zamierza przeznaczyć około 1 mld euro. Jak czytamy w komunikacie prasowym, grupa oczekuje, że do 2022 r. sprzedaż online będzie stanowić ponad 25 proc. całości sprzedaży. Dla porównania, w 2019 roku było to 14 proc. Co więcej, każdy sklep Grupy Inditex, właściciela Zary i Bershki - zarówno online, jak i stacjonarny - ma być centrum zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że sklepy te zużyją mniej energii i wyeliminują ze zużycia plastik jednorazowego użytku, a wszystkie stosowane materiały będzie można poddać recyklingowi.