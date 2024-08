Zapytali Tuska o nazywanie go "Niemcem". "Proszę mi wierzyć"

Trzaskowski: zagrożenie jest gdzie indziej

Do sprawy odniósł się także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - To, że niektórzy na prawicy uprawiają szczujnię i mają totalną paranoję, to my to wiemy. Najtragiczniejsze jest to, że kiedy zagrożenie jest zupełnie gdzie indziej, to oni mówią o Niemczech - mówił.