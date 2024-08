Mateusz Morawicki twardo broni prezesa RARS. "Wzięty na celownik bodnarowców"

"Jako premier odbierałem same pochwały związane z jego działalnością. Międzynarodowe służby i organizacje nie miały najmniejszych wątpliwości co do jego kompetencji oraz uczciwości, wiedząc doskonale, z kim współpracują przy tak wrażliwych działaniach" - przekonuje były premier, zaznaczając, że te działania objęte są "odpowiednimi tajemnicami".