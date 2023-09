Zapytali Polaków o wojnę. Deklaruje to ponad połowa badanych

W raporcie przesłanym do Polskiej Agencji Prasowej wskazano, że celem badania "Stosunek Polaków do obrony ojczyzny" było zrozumienie, jak Polacy postrzegają swoje bezpieczeństwo, jakie są ich przekonania i opinie na temat nowych form służby wojskowej oraz nowych typów ćwiczeń wojskowych, a także zbadanie stosunku do obrony ojczyzny.