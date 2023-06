Zapracowani członkowie rodziny królewskiej. Ujawniono dane

Zestawienie wszystkich obowiązków podejmowanych przez każdego członka rodziny królewskiej jest sporządzane co roku przez królewskiego obserwatora Tima O'Donovana. Korzysta on z pomocy Court Circular, czyli oficjalnej listy królewskich obowiązków. Odnotowuje wszystkie oficjalne spotkania i uroczystości, tworzy zestawienia co kwartał, a następnie pod koniec roku wysyła roczną tabelę listem do redaktora dziennika "The Times".