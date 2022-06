Zapowiedź Putina jest realna? "Działa tak, jak mówi"

Jego cele obejmują nie tylko Ukrainę, lecz także kraje bałtyckie, Finlandię i dużą część Polski – wyjaśnia autor. Władca Kremla wykorzystał 350. rocznicę urodzin Piotra Wielkiego do oświadczenia: "To także nasze przeznaczenie – odzyskać i wzmocnić". To nawiązanie do podbojów podczas wojny północnej ze Szwecją – tłumaczy Marschall. Niemiecki komentator zwraca uwagę, że zdaniem Putina wszędzie tam, gdzie kiedykolwiek mieszkali czy panowali Rosjanie, Moskwa powinna znów mieć decydujące zdanie.