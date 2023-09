Zapłacimy o 120 zł mniej za prąd. Obniżkę próbował zablokować Senat

Do końca roku obowiązuje rządowa Tarcza Solidarnościowa. To rozwiązanie zamroziło ceny energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. Co więcej, po ostatnim zwiększeniu limitów zużycia, tarcza – według szacunków Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej – pozwala zaoszczędzić od 3 do 4 tys. zł rocznie na rachunkach za prąd, w zależności od przysługującego nam limitu (od 1 października dla wszystkich gospodarstw domowych wyniesie on 3000 kWh, dla gospodarstw z osobą z niepełnosprawnością – 3600 kWh, a dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny i rolników – 4000 kWh).