"Zapłacą cenę". USA ostrzegają Koreę Północną [RELACJA NA ŻYWO]

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan powiedział we wtorek dziennikarzom, że negocjacje między Koreą Północną a Rosją - na temat potencjalnego porozumienia, według którego Pjongjang miałby wspierać sprzętowo armię Putina - są dowodem na to, że sankcje gospodarcze wobec Rosji działają. Według urzędnika zdołały one zmniejszyć potencjał przemysłu obronnego tego kraju.





- Będziemy wzywać Koreę Północną, by przestrzegała międzynarodowych zobowiązań i nie dostarczała Rosji broni, która ostatecznie jest używana do zabijania Ukraińców. Ostatecznie do tej pory nie widzieliśmy, by Korea Północna aktywnie dostarczała Rosji duże ilości amunicji lub innego sprzętu wojskowego na potrzeby wojny w Ukrainie - mówił Sullivan podczas briefingu prasowego w Białym Domu.





- Nie mogę przewidzieć, jak sprawa się ostatecznie potoczy. Mogę jedynie powiedzieć, że negocjacje wciąż posuwają się naprzód, a Rosjanie starają się je zintensyfikować. Widać to choćby po tym, że rosyjski minister obrony (Siergiej Szojgu – red.) (…) faktycznie wsiadł do samolotu i poleciał do Pjongjangu, by spróbować pchnąć sprawy do przodu - zauważył.





Dodał, że jeśli Korea Północna dostarczy broń Rosji, to “zapłaci cenę na forum międzynarodowym”.