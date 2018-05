Zapadła decyzja ws. spotkania Duda-Trump

Podczas najbliższej wizyty w Stanach Zjednoczonych Andrzej Duda nie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem - poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Szczerski zaznaczył, że brak spotkania z Trumpem "wynika z kalendarza i bogatego programu tej wizyty". - To musi być wydarzenie osobne. Polski prezydent nie bywa w Białym Domu szczególnie często, więc to jest wydarzenie, które ma osobną wagę polityczną - powiedział.

Szczerski zapowiedział, że Andrzej Duda odniesie się również do sytuacji w naszym regionie, m.in. do Ukrainy i do "zamrożonych konfliktów" w Gruzji czy Mołdawii. - Podczas swojego wystąpienia w siedzibie ONZ prezydent Andrzej Duda będzie mówił o promowaniu prawa międzynarodowego, o obszarach, gdzie to prawo jest gwałcone oraz zaapeluje o realizowanie tego prawa - poinformował.