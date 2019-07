"Zaniedbania Macierewicza". NIK o wzroście wydatków w MON

Za rządów Antoniego Macierewicza w MON znacznie wzrosły wydatki na czartery samolotów LOT dla VIP - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolerzy wyliczyli, że koszty były ponad dwa razy wyższe niż wcześniej.

Wartość wyczarterowania samolotów dla VIP-ów w 2018 r. wzrosła o ok. 2,5 razy (do niemal 86 mln zł) w porównaniu do umowy na lata 2014-2017. Powodem wyższych kosztów było zbyt późne podjęcie decyzji przez ówczesnego szefa MON w tej sprawie - informuje "Rzeczpospolita", pisząc wprost o zaniedbaniach Antoniego Macierewicza.