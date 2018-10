Zamość: Do miejscowego zoo przyjechała wielka skrzynia z tygrysem amurskim

Do zoo w Zamościu przyjechał tygrys amurski z Finlandii. 2-letnia samica o imieniu Isla ma stworzyć parę z samcem, Makarem.

W piątkową noc do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu przyjechał tygrys amurski. Jest to samica, która pochodzi z zoo w Helskinkach. Zwierzę musiało zostać przewiezione w ogromnej klatce transportowej. Powód stanowi ogromny rozmiar tego podgatunku tygrysa. Jest to największy przedstawiciel w rodzinie kotów.