Zamordował rodzinę. Sąd zmienił zdanie ws. aresztu

Nieoficjalnie wiadomo, że miało do niej dojść wskutek pomyłki sędziego, który źle obliczył wiek oskarżonego i zakładał, że ten w momencie popełnienia przestępstwa był niepełnoletni. Tymczasem do zbrodni w Ząbkowicach Śląskich doszło po dwóch miesiącach od momentu, w którym Marceli C. ukończył 18. rok życia.