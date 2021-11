Zamordował rodzinę i wyjdzie na wolność? Tak zadecydował sąd

Z ustaleń Radia Wrocław wynika, że sąd nie zgodził się na dalsze przetrzymywanie oskarżonego w areszcie, tłumacząc to m.in. jego wiekiem oraz niepełnoletnią w momencie popełnienia czynu. Nie jest to jednak prawda, bo Marceli C. obchodził 18. urodziny dwa miesiące przed zbrodnią.