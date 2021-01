Zamknięte cmentarze. Wiemy, ile kosztowała rządowa pomoc dla sprzedawców chryzantem

Przypomnijmy, rząd 30 października w piątek zdecydował się zamknąć cmentarze na Wszystkich Świętych. Stało się to niespodziewanie, decyzję ogłoszono po południu. Zakaz wstępu na nekropolie obowiązywał od 31 października do 2 listopada .

Wnioski o rekompensatę mogli składać posiadacze co najmniej 50 sztuk chryzantem doniczkowych lub 200 sztuk chryzantem ciętych "w fazie pełnej dojrzałości”. Dokumentacja musiała być złożona do 6 listopada do kierownika biura powiatowego Agencji.