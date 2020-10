Zamknięte cmentarze na 1 listopada. Nekropolie oblężone

Cmentarze zamknięte na 1 listopada. Oblężenie nekropolii

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego cmentarze będą zamknięte 31 października, 1 listopada - we Wszystkich Świętych, a także 2 listopada w Dzień Zaduszny .

Do zamknięcia bram cmentarzy pozostało więc tylko kilka godzin. Można było się spodziewać, że duża część Polek i Polaków, którzy jeszcze nie odwiedzili grobów, zaraz po wyjściu z pracy ruszy na cmentarze.

Tak właśnie się stało i problem dotyczy całej Polski. W sieci pojawiają się zdjęcia z nekropolii w całym państwie. "Koszalin tłumnie ruszył na cmentarz. Rząd, zamiast to rozplanować, właśnie wysłał seniorów na nocne bieganie po grobach" - napisał Błażej Papiernik, radny Rady Miasta Koszalin.

Cmentarze zamknięte na 1 listopada. Gigantyczne korki

Zamknięte cmentarze na 1 listopada to także korki w miastach. Poprzez platformę #dziejesie otrzymaliśmy zdjęcie z Pruszkowa. Widzimy, że korek sięga co najmniej kilkudziesięciu samochodów.

Podobnie jest w innych miastach w Polsce. Widać to m.in. na zdjęciach z Lublina. "Pewnie ludzie pojechali zobaczyć, czy nikogo nie ma na cmentarzu. Korek na nowy cmentarz w Lubinie ma już ponad 1,5 kilometra" - napisał jeden z internautów.

"Mama pojechała zawieźć zakupy babci i ledwo udało się jej dojechać, bo takie korki. Wszyscy rzucili się na cmentarze. Żyję w państwie z kartonu, bo dosłownie wystarczyłoby, żeby ogłosili to tydzień temu i ludzie chociaż trochę by się rozłożyli, a tak to nawet różnicy nie ma" - zaznacza inna użytkowniczka Twittera.