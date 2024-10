Zamieszki w Berlinie. Propalestyńska demonstracja rozwiązana

W niedzielę ulicami Berlina przeszła propalestyńska manifestacja. Towarzyszyło jej hasło "Demonstracja przeciwko ludobójstwu w Gazie". Protestujący rozpoczęli przemarsz z placu Kottbuser Tor i ok. godz. 20 mieli dotrzeć do dzielnicy Neukoelln. Organizatorzy spodziewali się ok. 1000 demonstrantów, ostatecznie w akcji udział wzięło aż 3500 osób.