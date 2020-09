Zamieszanie z ambasadorem pogorszy polsko-niemieckie relacje? "Kropla drąży skałę"

Pochodzenie dyplomaty? Ekspert: To nie powinno mieć znaczenia

Zdaniem doktor Małgorzaty Bonikowskiej pochodzenie dyplomaty nie powinno mieć znaczenia. - Niemcy są naszym najbliższym sąsiadem, nie musimy się kochać, ale powinniśmy stosować się do pewnych procedur. Nie potrzebujemy zadrażnień, to są drobne rzeczy, które same w sobie nie są problemem, ale kropla drąży skałę - podkreśla w rozmowie z WP ekspert i prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.